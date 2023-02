Séisme en Turquie: les précisions de l’ambassadeur du Maroc

L’ambassadeur du Royaume du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, a affirmé qu’une cellule de crise a été constituée, après le terrible séisme ayant frappé la Turquie, lundi dernier.

Laquelle cellule a reçu, pour l’heure, plus de 13.000 appels téléphoniques de la part de Marocains, a-t-il précisé, lors d’un entretien accordé à la chaîne nationale 2M.

Les différentes opérations et recherches prennent beaucoup de temps, du fait des difficultés de déplacement aux villes et lieux frappés par le tremblement de terre, en sus des interruptions répétitives ayant affecté les réseaux de communication et détérioré l’infrastructure des endroits précités, a également précisé Mohamed Ali Lazrak.

Ce dernier a confirmé la création de la cellule de crise à l’ambassade du Royaume en Turquie, aussitôt la nouvelle du séisme parvenue. Et ce, afin d’entrer en contact avec les victimes potentielles au sein des membres de la communauté marocaine résidant dans les régions sinistrées et, aussi, dans le but de recevoir les appels des familles marocaines en Turquie.

Dès les premières heures après cet effroyable séisme, l’ambassade a pris contact avec les autorités turques concernées, en vue de s’enquérir de la situation des Marocains habitant dans les régions frappées par cette effroyable catastrophe naturelle, selon la même source diplomatique.

Larbi Alaoui