Séisme en Turquie : le nombre de Marocains décédés s’élève à 6

Le bilan des morts parmi la communauté marocaine en Turquie, après le violent tremblement de terre qui a frappé le sud-est du pays est passé à 6, selon l’ambassade du Royaume du Maroc à Ankara.

Le tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter, a frappé lundi dernier la région de « Bazardig » dans l’état de « Kahramanmaraş » au sud est du pays, infligeant des dégâts dans les états de « Gaziantep », « Adana », « Malatya » et « Malatya », Diyarbakir, Sanliurfa et Osmaniye.

Quelques heures après cette première violente secousse, un autre tremblement de terre a frappé le nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité, et à proximité de l’épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé la situation.

Le bilan de cette catastrophe s’élève à ce jour à plus de 21 000 morts et 80 000 blessés. Un deuil officiel de 7 jours a été décrété, en plus d’un état d’urgence de 3 mois dans les zones sinistrées.