Séisme en Turquie: la communauté marocaine se mobilise

La Fondation Maroc a lancé une campagne de soutien, lundi 13 février, au profit des victimes et rescapés du terrible séisme qui a frappé la Turquie, lundi 6 février, faisant des milliers de morts et de blessés.

Le communiqué de ladite Fondation, qui représente la communauté marocaine en Turquie, en étroite collaboration avec l’Association turque « Hajar assadaka » (Sadakatasi) a précisé le lancement de la campagne « Jisr al inssane » (Pont de l’Homme). Laquelle campagne vise la collecte de dons et d’assistances diverses, de personnes et d’institutions, destinés aux victimes et aux rescapés du tremblement de terre.

Ledit communiqué a aussi rapporté que le président de la Fondation Maroc a déclaré que la communauté marocaine en Turquie « soutient le peuple turc frère, aussi bien dans sa joie que son malheur.

Et c’est pour cela, a précisé Ayoub Salim, que la Fondation s’est mobilisée, à travers les institutions chargées de la gestion des risques de catastrophes, telles que « Afad » et le croissant rouge, ou via les municipalités turques, afin d’apporter l’assistance nécessaire aux victimes et rescapés du tremblement de terre.

