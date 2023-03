Séisme en Turquie: 20 Marocains décédés et 33 portés disparus

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre des ressortissants marocains qui ont trouvé la mort dans le séisme ayant frappé le sud de la Turquie s’élève, à ce mardi, à 20 victimes, tandis que 33 autres sont portés disparus, a indiqué l’Ambassade du Royaume à Ankara.

Un nouveau cas de décès a été enregistré, en plus des 19 cas précédemment annoncés, précise la représentation diplomatique.

Par ailleurs, un total de 154 membres de la communauté marocaine en Turquie ont survécu à la catastrophe, dont 16 blessés ont quitté les hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires.

Le 6 février dernier, un violent séisme d’une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter a secoué le district de Pazarcık à Kahramanmaraş, causant d’énormes dégâts dans les localités de « Gaziantep », « Adana », « Malatya », « Diyarbakir », « Sanliurfa » et « Osmaniye », en plus de l’épicentre. Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l’épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe, qui s’élève à ce jour à plus de 44.000 morts.

