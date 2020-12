Sefrou: à cause de «Free Fire», un adolescent provoque la mort de sa mère

Une femme est subitement morte récemment à Hay Rachad, Sefrou, après une dispute avec son fils, un adolescent de 15 ans.

Selon une source de Le Site info, une grosse dispute a éclaté entre le jeune et sa mère quand cette dernière a refusé de lui donner de l’argent pour recharger son téléphone et pouvoir jouer à «Free Fire», le célèbre jeu de tir et de survie disponible sur les téléphones mobiles. La mère aurait perdu connaissance et rendu l’âme subitement, indique notre source.

Une enquête a été menée avec le mineur en attendant d’en savoir davantage sur les circonstances et les causes de ce décès.

S.Z.