Sécurité sociale: les cafetiers et les restaurateurs s’adressent au gouvernement

Les propriétaires des cafés et des restaurants du Maroc ont demandé au ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Skouri, d’organiser une réunion urgente avec eux, afin d’étudier et de débattre des nombreux problèmes dont souffre le secteur.

Dans une correspondance, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, les concernés ont constaté l’impossibilité de l’adoption de plusieurs mesures imposées au secteur des cafés et restaurants, à cause « des grandes divergences entre lesdites mesures et la réalité vécue par le secteur ». Ce qui rend de nombreuses mesures caduques et hors des systèmes sanitaire et social, explique la correspondance précitée.

De même que les professionnels ont déploré que l’Exécutif, dans sa totalité, et tous les ministères concernés ne disposent pas d’étude permettant de diagnostiquer l’ajustement des mesures adoptées avec les réalités du secteur.

Les concernés ont également souligné avoir demandé à vouloir prendre connaissance du document stipulant ces mesures, mais leur demande a été complètement ignorée. Fait qui a eu pour conséquence d’aggraver la situation des professionnels du secteur, susciter des provocations contre eux et « les naniser par ces mesures, devant la direction et la société », selon leur expression.

L.A.