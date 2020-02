Sécurité routière. La prévention, la meilleure arme

Les accidents de la route représentent un coût important pour la société marocaine. En 2017, la facture de l’hécatombe routière était de l’ordre de 2 milliards d’euros, selon les données de la Banque mondiale.

D’après les estimations de la même institution, les pertes liées aux accidents de la circulation représentent près de 2% du PIB marocain.

Dans ce cadre, on ne le dira jamais assez: le comportement des usagers de la route est un facteur déterminant de la performance d’un pays en matière de sécurité routière.

Au Maroc, plusieurs mesures visant à améliorer la gestion de la sécurité routière ont été mises en place, dont la création de l’Agence nationale de la sécurité routière, qui vient d’être opérationnelle. Elle a pour mission la coordination, la mise en œuvre et la gestion de toutes les actions liées à la sécurité routière : pilotage de la Stratégie nationale de sécurité routière, émission de cartes d’immatriculation de motocyclettes et de véhicules à moteur, examens du permis de conduire, système de points d’inaptitude la gestion, inspections techniques et de tous les véhicules à moteur, délivrance d’autorisations aux auto-écoles et leurs instructeurs, campagnes de communication, etc.

En somme, une nouvelle ère s’ouvre à la gestion de la sécurité routière au Maroc, mais la sensibilisation et la prévention seront toujours de mise !