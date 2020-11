Sécurité routière: 280 nouveaux radars sur les routes marocaines

Le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé, mardi, la mise en service de quelque 280 radars (140 mobiles et 149 fixes), pendant l’année en cours, à la disposition de la Gendarmerie royale et de la Sûreté nationale.

A l’issue de la deuxième édition du Conseil de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Abdelkader Amara a précisé que ces radars nouvelle génération ont pour mission de contrôler les excès de vitesse, les dépassements interdits et le non-respect des feux de signalisation.

Concernant les radars fixes, dont le nombre est passé à 552 unités, pendant les trois dernières années, le ministre a précisé que 140 radars sont mis en service en 2020 pour contrôler la vitesse et le respect des feux de signalisation, aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de l’espace urbain.

A.T.