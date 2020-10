Sécurité: L’Arabie saoudite soutient les mesures prises par le Maroc

L’Arabie Saoudite a exprimé son soutien aux mesures prises par le Royaume du Maroc pour assurer la sécurité et la stabilité et lutter contre l’extrémisme et le terrorisme sous toutes ses formes.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère saoudien des Affaires étrangères a salué la capacité des services de sécurité marocains qui ont réussi à avorter des complots terroristes dangereux et imminents, et à démanteler une cellule terroriste visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc.

Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) avait annoncé ce lundi le démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation « Daech » active dans la ville de Tanger et composée de quatre individus.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les membres de cette cellule terroriste ont décidé d’adhérer à des projets terroristes dangereux et imminents qui visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité du Royaume à travers des méthodes terroristes inspirées des opérations que l’organisation menait sur la scène syro-irakienne.