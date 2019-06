Sécurité des Palais royaux: le retour de Jaïdi annoncé

Il est de retour. Aziz Jaïdi, ex-directeur de la sécurité royale et ancien chef de la garde rapprochée du roi Mohammed VI, se rend désormais quotidiennement au Palais royal de Rabat.

Si l’on en croit l’information révélée par Al Ayam, le plus célèbre des gardes du corps du roi a été chargé d’une mission au sein de la Direction de la sécurité des Palais royaux, après avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire qui l’a éloigné de l’entourage du Souverain il y a de cela trois ans.

Et de préciser que sa mission consiste à restructurer ladite direction, notamment après les changements qu’a connu l’entourage royal avec l’éviction de Hassan Charrat, garde du corps personnel du roi, et la grande absence de Jaouad Belhaj, directeur du protocole royal et de la chancellerie.

Enfin, l’hebdomadaire arabophone avance que malgré son retour, il est très peu probable que Jaïdi reprenne ses fonctions de garde du corps du roi, notamment en raison d’une ancienne blessure au genou, qui avait nécessité une intervention chirurgicale aux Etats-Unis.

S.L. et K.Z.