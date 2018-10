Sécurité des Palais Royaux: des responsables sanctionnés

Un important remue-ménage a été effectué au sein de la direction de la sécurité des palais et résidences royaux (DSPR). Citant une source bien informée, le quotidien Al Massae a indiqué dans son édition de ce lundi 15 octobre que des éléments de ladite direction ont été entendus par l’inspection de la DGSN au sujet de fautes professionnelles commises dans des palais et résidences royales à Rabat et dans d’autres villes, en vue de prendre des mesures disciplinaires.

