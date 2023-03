Secteur de l’Outsourcing. Etat des lieux de Karim Bernoussi (VIDEO)

C’est avec beaucoup d’intérêt que Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia, s’est prêté au jeu des questions-réponses de “L’invité des Éco”. Une interview durant laquelle il a partagé son pragmatisme, son ambition ainsi que ses recommandations pour un Maroc qui gagne en compétitivité face à une rude concurrence.

Les crises mondiales se succèdent et s’intensifient mettant à mal bon nombre de secteurs d’activité. Ainsi, la pression est à son paroxysme dans les entreprises qui tentent tant bien que mal d’adopter une politique d’austérité pour une optimisation des coûts. Cette tension est-elle également subie par le secteur de l’Outsourcing ? Pour en savoir plus sur la question, Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia, nous a livré son diagnostic lors de l’émission «L’invité des Éco». Les détails en vidéo.