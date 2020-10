Secteur de la Santé au Maroc: plus de 1000 cas de covid depuis le début de la pandémie

Au moins 1.500 personnes travaillant dans le secteur de la Santé ont été contaminées avec le Coronavirus qui a fait près de 20 morts dans ce secteur, a appris Le Site info.

Les chiffres ont été annoncés par Rahal Lahssini, adjoint au secrétaire national de la fédération nationale de la santé (affilié à l’UMT) qui a reproché au gouvernement de ne pas donner de chiffres officiels sur les professionnels de la Santé contaminés lors de l’exercice de leur fonction et ceux qui ont contaminé des proches qui en sont morts.

Il a également cité comme exemple le fait que le ministère d’Ait Taleb ne présente plus ses condoléances aux proches des cadres décédés à cause du Covid-19 et évite de qualifier les contaminations au Coronavirus comme des accidents du travail, ce qui représente, à ses yeux, une manière de fuir ses responsabilités. Il a de même appelé à garantir des conditions de travail optimales pour protéger les cadres de la Santé, y compris des mesures de restriction pour l’accès aux hôpitaux.

S.Z.