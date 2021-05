Sebta: une bienfaitrice marocaine apporte soutien et assistance aux migrants

Une dame, ressortissante marocaine résidant à Sebta, a entrepris une belle initiative consistant à apporter soutien et assistance à certains parmi des milliers de migrants, dont de très nombreux Marocains, ayant regagné l’enclave marocaine occupée par l’Espagne.

Selon le journal « El Faro de Ceuta », cette dame généreuse, prénommée Sabah, a ouvert la porte de son domicile pour y recevoir des migrants, leur préparer à manger et leur procurer des vêtements. Et ce, après les souffrances endurées par ces candidats à la migration clandestine, en partant de la ville de Fnideq à destination de Sebta et après avoir subi diverses violences et humiliations perpétrées contre eux par des éléments la Guardia civil espagnole, il y une semaine.

Cette bienfaitrice au grand cœur a longuement évoqué, avec une émotion sincère et compatissante, les souffrances subies par les migrants, dont la majorité est constituée d’adolescents, dont nombreux parmi eux ont souffrent aussi de blessures et fractures dans leur tentative d’arriver à la ville marocaine occupée par le voisin du Nord du Maroc.

Cette belle initiative de solidarité agissante de Sabah a eu une grand écho sur la Toile et les internautes n’ont pas manqué de saluer chaleureusement son auteure et de lui présenter leur respect et leur admiration. Par la même occasion, les réseaux sociaux ont tenu à saluer les Marocains du monde qui n’hésitent pas à tendre la main à leurs compatriotes, partout où ces derniers rencontrent des difficultés.

A.T.