Sebta: un réseau introduisait de manière illégale des Algériens en Espagne

Maroc Vs Comores LIVE - La sélection nationale joue une double confrontation contre les Iles Comores en marge des 3ème et 4ème journées (Groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019.

Il a été procédé à la saisie aussi de plus de 10.000 d’euros, d’armes blanches, de téléphones mobiles, d’une caméra et de plusieurs documents.