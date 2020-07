Sebta/Mellilia: la nouvelle décision des autorités espagnoles

Le Bulletin officiel du Royaume d’Espagne a publié un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères, concernant les deux villes marocaines occupées, Sebta et Melillia.

La décision espagnole consiste à continuer à interdire l’accès aux villes de Sebta et de Melillia jusqu’au 1er août prochain. Cependant, du côté marocain, la suspension des liaisons terrestres, maritimes et aériennes reste toujours maintenue. Et aucune date de la réouverture des frontières n’a été, jusqu’ici, fixée par les autorités marocaines. Les points de passages des deux enclaves marocaines occupées par l’Espagne resteront donc interdits du coté marocain, jusqu’à nouvel ordre.

A rappeler que le Royaume a autorisé plusieurs opérations exceptionnelles de réouverture de ses frontières à des personnes appartenant à des franges aux conditions préalablement établies par les autorités marocaines. Sauf que ni le port de Sebta, ni celui de Melillia n’ont été pressentis lors de ces opérations exceptionnelles. Et ce, à cause du manque de préparation de l’Espagne à ce genre de transit, selon des déclarations à la presse de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE.

L.A.