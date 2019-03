Sebta et Mellilia: un politique espagnol propose une idée “folle”

Heureusement que le ridicule ne tue! Le président américain fait des émules du côté de nos voisins espagnols.

Donald Trump, avant et après son investiture, a maintes fois déclaré envisager la clôture de la frontière américano-mexicaine. “Un grand et beau mur”, selon l’expression de l’imprévisible président US, dont le Mexique devrait casquer le coût évalué à 21,6 millions de dollars.

Voulant imiter l’idée frontalière Trump, le président de “Vox”, parti espagnol d’extrême-droite, propose la construction d’un mur (grand et beau aussi?) entre les villes marocaines occupées, Sebta et Melillia.

Santiago Abascal a eu cette cette idée inouïe afin d’arrêter “les vagues d’immigrants clandestins” que “le Maroc nous envoie pour faire chanter l’Union européenne”, ose prétendre le président de Vox.

Rien que cela? Mais non car dans le souci d’imiter en tout point son égérie américaine, Abascal somme le Maroc de passer à la caisse pour la construction de son mur, révèlent des médias ibériques. Quand nous vous disions que le ridicule ne tuait pas!

L’armée espagnole devrait être de la partie pendant les travaux de ce chantier abascalien pour la surveillance de la frontière, au lieu et place, actuellement de la Guardia Civil et des forces de sécurité du voisin du nord, selon Antena2, chaîne espagnole. Nous voyons bien que le président de Vox en a de ces idées géniales et inouïes!

Des ONG sont aussi dans le viseur d’Abascal, accusées de collaboration avec des mafias de passeurs transportant “des marchandises humaines” des côtes africaines vers l’Eldorado européen. La mise en oeuvre de mesures sévères doit être prise dans le but de mettre fin aux agissements de ces mafias, préconise “monsieur je sais tout”.

A l’heure où nous mettions en ligne, la réaction des autorités marocaines à l’encontre de ces affabulations du président du parti espagnol d’extrême-droite n’est pas encore connue: Mais gageons qu’elle ne fera pas trop attendre et sera à la hauteur de cet évènement burlesque de construction du mur entre Sebta et Melillia!

Larbi Alaoui