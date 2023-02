Sebta: appel à annuler le visa pour les habitants de M’diq et de Fnideq

Abdennour Hasnaoui, membre du groupe socialiste à la Chambre des représentants, a adressé une question écrite à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, demandant l’annulation du visa Schengen pour la population de la préfecture M’diq-Fnideq, au Nord du Royaume.

Annulation qui permettra à la population précitée de pouvoir entrer à Sebta, la ville marocaine encore occupée par l’Espagne. Ce qui était possible sans visa, avant la fermeture du passage frontalier pendant la pandémie de la covid-19, a ajouté le parlementaire du parti de la Rose.

Cependant, a-t-il déploré, après la réouverture du passage frontalier, la population de la préfecture de M’diq-Fnideq a été désagréablement surprise et désappointée de l’obligation d’être détentrice du visa Schengen pour pouvoir avoir accès à Sebta.

Sachant que de nombreux habitants ont des relations familiales à Sebta, ainsi que des contrats de travail. Ce qui a été la cause de la perte de nombreux emplois, de la rupture de nombreuses relations familiales et a contribué à l’augmentation du taux de chômage de la région. Surtout parmi les jeunes, filles et garçons qui travaillaient à Sebta et dont le nombre avoisinait les 5000 ouvrières et ouvriers.

Aussi le député socialiste, membre de la commission des secteurs productifs, a-t-il demandé au MAE, Nasser Bourita, quelles mesures compte prendre son département en vue d’obtenir l’annulation du visa Schengen au profit de la population de la préfecture M’diq-Fnideq.

