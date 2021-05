Seat: le bras de fer continue entre Univers Motors et ses employés congédiés

Depuis quelques semaines déjà, plus de 80 employés de l’importateur de Seat (Univers Motors) sont dans la rue, protestant pour avoir été mis à la porte sans avoir reçu une indemnité à la hauteur de leurs droits et du préjudice causé.

Ces employés font directement les frais du divorce entre Univers Motors et le constructeur espagnol qui a retiré la «carte» Seat pour la remettre à un autre importateur, officiellement depuis le 1er avril. Une situation difficile pour ces employés dont certains comptent, 10, 20, 30 voire 40 ans de services dans le groupe Univers Motors, précédemment détenu par la famille Laraki.

Du côté de la direction actuelle du groupe affilié à Mutandis dont Adil Douiri est président, les déclarations frôlent la langue de bois. Ainsi, interpellé par Le Site info concernant la suite à donner aux revendications des salariés lésés, le directeur général d’Univers Motors, Mehdi Bennouna reporte la responsabilité sur le constructeur espagnol. «Seat Maroc n’existe plus malheureusement eu égard à la rupture unilatérale de contrat par Seat Espagne. Il s’agit d’un cas de force majeure dans lequel l’entreprise n’a plus de raison d’être», affirme Mehdi Bennouna.

Puis d’avancer : «le préjudice infligé par Seat Espagne aux collaborateurs est important et incontestable. Les salariés l’ont bien compris et sont scandalisés par le comportement de cette marque espagnole, de cette entreprise espagnole, qui leur porte un tel préjudice, sans les indemniser à ce jour en pleine crise du Covid de surcroit». Concernant l’action en justice entamée à l’international auprès du constructeur espagnol, le DG d’Univers explique : «nous demandons réparation au nom de l’entreprise et au nom des salariés qui ont perdu leur emploi. La justice suivra son cours et nos avocats sont confiants et sereins».

Quelle suite prendra cette affaire ? En attendant, les salariés sont résolus à poursuivre leurs sit-in quotidiens, jusqu’à l’obtention d’une réparation du préjudice causé.

Jalil Bennani