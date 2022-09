Scolarisation: à combien s’élèvent les dépenses des Marocains ?

Voici les principaux points du 17ème numéro des « Brefs du Plan » du Haut commissariat au Plan (HCP), intitulé « A combien s’élèvent les dépenses des ménages pour la scolarisation de leurs enfants ? », publié à l’occasion de la rentrée scolaire :

– 61,5% des ménages marocains comptaient des enfants scolarisés. Chacun de ces ménages a dépensé pour la scolarisation de ses enfants, tous niveaux confondus, 4.356 dirhams en moyenne, soit 4,8 % de son budget annuel.

– Par personne scolarisée, la dépense annuelle moyenne des ménages a atteint 2.356 dirhams en 2019.

– La dépense annuelle moyenne des ménages passe de 1.087 dirhams pour les enfants scolarisés dans l’enseignement public à 7.726 dirhams pour les enfants scolarisés dans l’enseignement privé.

– La dépense annuelle moyenne des ménages est de 1.823 dirhams pour le primaire, 1.994 dirhams pour le collège, 3.412 dirhams pour le secondaire et 4.311 dirhams pour le supérieur. Pour le préscolaire, elle est de 2.125 dirhams.

– La dépense par personne scolarisée est 14 fois plus élevée chez les 20% des familles les plus aisées que chez les 20% des familles les plus défavorisées, soit respectivement 7.500 et 506 dirhams.

– Les ménages ruraux ont dépensé 1.484 dirhams en moyenne en 2019 pour la scolarisation de leurs enfants (soit 2,2% de leur budget annuel) contre 5.701 dirhams chez les ménages citadins (soit 5,6 % de leur budget).

– Par personne scolarisée, la dépense annuelle a atteint 759 dirhams chez les ménages ruraux contre 3.217 dirhams chez les ménages urbains.

– Comparées à leur niveau de 2001, les dépenses de scolarisation ont été multipliées par 3,4.

– Par personne scolarisée, la dépense a augmenté de 7,6% annuellement en milieu rural et de 11,9% en milieu urbain, soit 6,5% au niveau national.

– La dépense moyenne des ménages marocains pour la rentrée scolaire 2019-2020 s’est élevée à 1.556 dirhams, soit 35,7 % de leurs dépenses en scolarisation et 20,4 % de leur budget mensuel moyen. Cette dépense varie largement selon le milieu de résidence, le niveau de vie et le secteur d’enseignement.

– La dépense de la rentrée scolaire des ménages des 20% de la population la plus favorisée est 5 fois celle des ménages des 20 % de la population la plus défavorisée, soit respectivement 3.456 dirhams et 721 dirhams, et 26,6% et 62,7% de leurs dépenses annuelles en scolarisation.

– La dépense moyenne des ménages ayant exclusivement des enfants scolarisés dans le privé (3.639 dirhams) est 4 fois celle des ménages ayant exclusivement des enfants scolarisés dans le public (928 dirhams), soit 28,0% et 48,1% de leurs dépenses annuelles respectives pour la scolarisation.

S.L. (avec MAP)