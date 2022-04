Scènes d’anarchie et d’incivisme avant le ftour à Casablanca (VIDEO)

Une heure avant l’heure de la rupture du jeûne, parfois même plusieurs heures avant, les avenues et rues de Casablanca connaissent une anarchie indescriptible. Le calme et le civisme sont alors aux abonnés absents et sont remplacés par les klaxons stridents et assourdissants des véhicules de toutes sortes (voitures particulières, taxis, bus, triporteurs, eux roues…).

Certains automobilistes inconscients osent même emprunter la voie du tramway pour échapper à la congestion urbaine de la circulation et aux embouteillages monstres que connaît la capitale économique, une heure ou plus avant le « ftour ».

Cette anarchie ambiante et ces enfreintes au Code de la route ne concernent pas uniquement les grandes artères du centre-ville, mais presque tous les quartiers casablancais. Et nombreux citoyens trouvent comme « excuses » à cette anarchie et à ces comportements inciviques, les travaux entrepris presque partout et qui n’en finissent pas de finir.

Pour ces citoyens, ces travaux interminables contribuent aussi, pour une grande part, à la congestion de la circulation, aux embouteillages et, par conséquent, à l’anarchie, au non respect du Code de la route et aux nombreuses infractions commises au quotidien.

L.A.