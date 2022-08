Scandaleux : des touristes refusent la présence d’une femme en burkini à Marrakech !

La publication d’une Marocaine résidente à l’étranger sur Tiktok enflamme la toile. Résidente en Angleterre, la MRE prénommée Salma (@sxlmxms) a décidé de regagner le royaume pour y passer quelques jours et profiter ainsi du beau temps de son pays.

En voulant nager dans la piscine de l’hôtel dans lequel elle a réservé une chambre, Salma ne s’attendait pas certainement pas à ce qui allait lui arriver. Un groupe de touristes français a débarqué et s’est plaint auprès de la réception de la présence de la jeune marocaine.

Visiblement, le fait que cette dernière porte un burkini a dérangé les trois touristes. L’on peut voir dans la vidéo, qui a dépassé 1,3 million de vues, que ceux-ci se sont dirigés vers un agent de sécurité au sein de l’hôtel, afin de se plaindre de sa tenue.

D’après ses propos, l’agent lui aurait demandé « gentiment » de quitter la piscine et revenir plus tard, afin de permettre aux trois touristes de profiter des lieux. Elle a bien évidemment refusé cette demande du fait de son absurdité.

Salma a indiqué que les touristes français, 2 hommes et une femme, se sont mis à l’insulter et à tenir des propos racistes et xénophobes à son égard. Mais pas que, la femme (française) aurait même retiré son bas de maillot, nageant nue auprès de la jeune Marocaine, afin de la « déranger ».

Le groupe a décidé par la suite de partir en insultant la jeune Marocaine. « nous sommes dans un pays musulman, j’ai le droit d’être ici et de porter ce que je veux. J’ai payé mon séjour comme vous. Si ça ne vous plait pas, rentrez chez vous », aurait répliqué la jeune MRE.

Cette expérience, bien désolante, a attiré la colère des internautes marocains et étrangers, qui indiquent que l’agent de sécurité aurait dû remettre à sa place la touriste qui s’est mise à nue, au lieu de demander à la jeune Marocaine de revenir plus tard.

Certains internautes ont écrit « jusqu’à quand devrons-nous subir ce complexe du colonisateur ? », alors que d’autres indiquent que « lorsqu’on se rend dans un pays, on adhère à ses règles et coutumes et on respecte son peuple ».

A.O.