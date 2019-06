Scandale financier: des personnalités risquent gros

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, ce sont 60 millions de dirhams qui seraient partis en fumée et des milliers d’ouvriers sont menacés de chômage.

Ceci dans une affaire dont la justice est en train de diligenter une enquête sérieuse, alors que plusieurs personnes impliquées dans ce scandale financier risquent gros.

La Brigade nationale de la police judiciaire est montée au créneau pour y voir plus clair dans cette affaire où est pointé un accord entre des personnalités influentes et des ministres. Tout ce beau monde voulait tranquillement se sucrer et se remplir les poches déjà pleines grâce à un investissement juteux.

Mais un différent entre une partie française et ses partenaires marocains a mis les bâtons dans les roues des sociétés créées.

Cet imbroglio judiciaire a permis au responsable financier délégué de s’accaparer des sociétés et de conduire à leur faillite, ajoute la même source.

