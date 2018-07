Scandale à Mohammedia: une Française mineure dit avoir été violée

Une mineure française a récemment accusé quatre élèves de son école de l’avoir violée à Mohammedia.

La police a décidé de convoquer un élève pour être entendu dans le cadre de l’enquête. Selon une source de Hespress, ce dernier serait le fils d’un haut responsable de la ville.

Les quatre mis en cause ont d’ailleurs reconnu les faits et présenté leurs excuses à la mineure française et à sa mère. En parallèle, une jeune fille, également concernée par l’affaire sera entendue dans les prochains jours après avoir piraté le compte Whatsapp de la victime et volé ses photos intimes avant de les envoyer à l’accusé principal.

La mère de la victime a confié à Hespress qu’elle a subi une énorme pression de la part de certaines parties haut placées pour la pousser à retirer sa plainte. Elle a également ajouté que sa fille a été contactée par les coupables qui l’ont menacée de diffuser des photos et des vidéos compromettantes du viol.

