Saveurs de l’année: Willy Mansion, le fondateur du label était au Maroc (VIDEO)

Ce concept né il y a plus de 25 ans est présent dans plusieurs pays. Saveurs de l’année se prépare pour sa deuxième édition au Maroc.

« Reconnu saveur de l’année » prend, cette fois, de nouveaux critères en compte pour renforcer la note de la marque. Ces normes concernent la recyclabilité, la qualité nutritionnelle, l’ultra-transformation, l’alignement des stratégies des marques avec les ODD…

Tous ces critères serviront, in fine, à valoriser la marque tant sur le marché intérieur qu’à l’export et à la différencier dans son créneau. Un aspect qui s’ajoute au gage de qualité que représente le label « Reconnu Saveur de l’année » pour le produit récompensé. « C’est devenu un argument marketing avéré dans les marchés ayant déjà pris en compte ces critères », indique Ghali Kettani, Fondateur des Saveurs de l’Année Maroc.

Ces critères, justement, convergent tous vers le degré de prise en compte, par l’entreprise, des principes du développement durable dans sa stratégie de développement et de production. Aujourd’hui, manger mieux, manger sain et manger en protégeant l’homme et l’environnement sont devenus des critères importants dans le choix du consommateur, qui sont appelés à s’imposer de plus en plus, explique Willy Mansion, le fondateur du label « Saveurs de l’année ». Vidéo.