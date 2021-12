« Sauvez le théâtre de l’infarctus », le SOS des artistes marocains

Le SOS des artistes marocains est émouvant, clair et et sans ambages! Il est ainsi libellé « SAUVEZ LE THEATRE MAROCAIN DE L’INFARCTUS! » et partagé sur de nombreuses pages des réseaux sociaux, une semaine après que des artistes ont tiré la sonnette d’alarme sur l’agonie du théâtre, moribond depuis le début de la pandémie de la covid-19.

Nos artistes n’en démordent pas et, à l’instar d’Ouassila Sabhi, Latefa Ahrare et autres comédiens et metteurs en scène, ils ont entamé cette campagne dans le but de « sauver le théâtre marocain de la crise cardiaque. Pour ce faire, une correspondance, sous forme d’enregistrement vidéo, sur leurs comptes du réseau social Instagram., a été adressée au ministre de la Culture et de la Communication.

Ils y demandent à Mohamed Mehdi Bensaid son intervention urgente en faveur du théâtre et des artistes qui ont souffert, et souffrent encore, mille maux du fait des répercussions et des vicissitudes, personnelles et professionnelles, occasionnées par le coronavirus. La fermeture des théâtres et l’annulation des évènements culturels et artistiques n’ont rien arrangé et n’ont fait que rendre insoutenable la situation déjà mal au point du théâtre marocain, des femmes et des hommes qui y travaillent et subviennent à leurs besoins propres et à ceux de leurs familles grâce justement au « père des arts ».

A noter que de nombreux artistes du cru ont également exprimé leur grand étonnement quant à l’interdiction des manifestations culturelles au Maroc, alors que sous d’autres cieux, dans plusieurs pays, aussi bien arabes qu’occidentaux, le théâtre et les évènements culturels et artistiques continuent de plus belle à être omniprésents, ont-ils amèrement déploré.

Larbi Alaoui