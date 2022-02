Sauvetage du petit Rayan: les sauveteurs ne sont plus qu’à 80 cm de l’enfant (VIDEO)

L’opération de sauvetage du petit Rayan, bloqué dans un puits asséché depuis mardi dernier, se poursuit.

Selon Abdelhadi Temrani, membre du comité de veille chargé de l’opération de sauvetage, les éléments de la Protection civile sont à environ 80 cm de la poche où se trouve le petit Rayan (déclaration faite vers 17h30 heure marocaine).

Les équipes de sauvetage poursuivent le forage de manière manuelle, en utilisant des outils particuliers, et avec énormément de précaution de peur d’un éboulement du sol au niveau du puits.

L’opération de forage a atteint un stade très avancé et se déroule avec beaucoup de précaution pour éviter tout incident pouvant impacter les efforts de sauvetage, ont précisé les autorités locales.

L’équipe d’experts de la protection civile oeuvre à dégager la voie au niveau de la brèche horizontale de manière progressive et en faisant très attention pour éviter la chute de poussières ou de pierres, et ainsi protéger au maximum l’enfant.

Par ailleurs, un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et des staffs médicaux spécialisés en réanimation sont déployés sur les lieux, afin de prendre en charge Rayan après avoir été secouru.

Rayan, 5 ans, est tombé, mardi, dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille.

Après avoir notifié les autorités, un comité de suivi et de sauvetage, qui a été créé, a élaboré plusieurs scénarios pour sauver l’enfant et lui fournir de l’oxygène et de l’eau.

Suite à l’échec des tentatives pour sauver Rayan directement du puits, les autorités ont adopté un plan portant sur le forage en parallèle sur 32 mètres de profondeur, puis le creusement d’une brèche vers le puits pour retirer l’enfant.

M.S.