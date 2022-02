Sauvetage de Rayan: un consultant de Bein Sport fond en larmes (VIDÉO)

L’opération de sauvetage du petit Ryan a suscité non seulement l’émoi des Marocains, mais aussi des médias arabes et étrangers, qui suivent de près l’opération de sauvetage.

La chaîne BeIN Sport, pourtant spécialisée dans le sport, a également abordé le sujet, lors de l’émission « Hada Al-masae » (Ce soir). Une atmosphère triste régnait sur le plateau de l’émission, où le présentateur a appelé tout le monde arabe à prier pour la survie du petit garçon.

Le consultant égyptien Saber Gharaoui, de son côté, n’a pas pu retenir ses larmes, et, sous le coup de l’émotion, était incapable de placer un mot. Le présentateur a ainsi décidé de passer au flash publicitaire pour la première fois dans l’histoire de l’émission avant de revenir et parler de la finale Égypte – Sénégal de la CAN 2021.

Notons que les opérations de forage horizontal se poursuivent depuis vendredi soir, afin de pouvoir extraire le petit garçon.

M.F.