Sauvetage de Rayan: l’équipe médicale est entrée dans le tunnel

Un staff médical de la Protection civile, composé de 7 personnes, est entré dans le tunnel qui conduit à la poche où se trouve le petit Rayan, s’apprêtant à l’accueillir et à lui prodiguer les premiers soins, apprend-on de source bien informée.

Plus tôt dans la journée, les autorités locales ont indiqué que l’opération de sauvetage de Rayan a atteint un stade très avancé.

Les efforts de sauvetage, qui se poursuivent toujours, ont atteint un stade très avancé, notant qu’il est difficile de déterminer le délai nécessaire pour la fin de l’opération, en raison de la nature du sol restant à creuser dans la brèche horizontale qui relie le puits et le trou parallèle.

Un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et des staffs médicaux spécialisés en réanimation sont également déployés sur les lieux, afin de prendre en charge Rayan après avoir été secouru, a précisé la même source.

Les équipes d’intervention et de sauvetage sont restées sur les lieux depuis l’incident et ont rencontré plusieurs difficultés, notamment le glissement de terrain et la présence de blocs rocheux dans certaines couches, a fait savoir la même source.

Rayan, 5 ans, est tombé, mardi, dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille.

Après avoir notifié les autorités, un comité de suivi et de sauvetage, qui a été créé, a élaboré plusieurs scénarios pour sauver l’enfant et lui fournir de l’oxygène et de l’eau.

Suite à l’échec des tentatives pour sauver Rayan directement du puits, les autorités ont adopté un plan portant sur le forage en parallèle sur 32 mètres de profondeur, puis le creusement d’une brèche vers le puits pour retirer l’enfant.