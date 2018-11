Satellite Mohammed VI-B: regardez le lancement en direct (LIVE)

Pour son neuvième lancement de l’année, et le treizième avec le lanceur Vega depuis le début de son exploitation au Centre Spatial Guyanais (CSG) en 2012, Arianespace mettra en orbite le satellite MOHAMMED VI – B pour le compte du Royaume du Maroc”, indique Arianespace.

“Ce satellite d’observation de la Terre a été développé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d’œuvre. Lanceur polyvalent, Vega réalise pour la neuvième fois une mission au service de l’observation de la Terre,” ajoute le communiqué. Le lancement sera effectué depuis le Site de Lancement Vega (SLV) à Kourou en Guyane française.

Le décollage du lanceur est prévu le 21 novembre 2018, à 2h42min31s, heure marocaine (ou 20h 42min31s, Heure de Washington DC mardi 20 novembre). La durée de la mission (du décollage à la séparation du satellite) est de 55 minutes et 21 secondes.

Le satellite MOHAMMED VI – A ayant été lancé par Arianespace le 7 novembre 2017 à bord du lanceur léger Vega, le satellite MOHAMMED VI – B servira officiellement aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral. Les deux satellites MOHAMMED VI – A & B seront complémentaires et permettront d’assurer une couverture plus rapide des zones d’intérêts, note enfin le communiqué.

Le Maroc est resté assez discret concernant le lancement de son satellite qualifié “d’espion” par l’Espagne et l’Algérie. Et peu d’officiels, voire aucun, n’ont commenté cet événement historique pour le Maroc. “Cela fait partie d’une culture du secret dont l’objectif est de faire peser la menace, mais sans menacer directement. C’est une forme de dissuasion”, indique Florence Sborowsky, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), citée par le journal Le Monde.

L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne, Ahmed Réda Chami, a déclaré à Bruxelles que le satellite Mohammed VI-A “permet de voir ce qui se passe sur le territoire national, notamment en matière de météo. Et c’est important pour notre agriculture”.

Il n’exclut pas non plus que l’immigration clandestine soit également concernée. “Nous revendiquons le droit à la modernité. Mais personne ne devrait s’inquiéter parce que c’est fait dans de bonnes intentions”, a-t-il ajouté.

Soufiane Laraki

