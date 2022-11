Sarah Perles au FIFM : découvrez le prix fou de sa robe (VIDEO)

La 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), un événement phare, placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, s’est ouverte, vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité ocre, en présence d’un aréopage de stars du 7ème Art national et international et d’éminentes figures et personnalités des mondes de la culture, des médias et des arts.

L’actrice Sarah Perles, en foulant le tapis rouge, a dévoilé au site Ralia le prix fou de sa robe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actrice en a surpris plus d’un. «Ma robe coûte 300.000 dirhams ! », a lancé Sarah Perles.

En parallèle, l’artiste a parlé de ses futurs projets et exprimé son bonheur suite au retour du festival du Film après deux ans de pandémie.

Pour rappel, les festivaliers ont réservé un accueil des plus chaleureux aux grands noms du cinéma marocain dès l’apparition sur le « Red Carpet » de plusieurs célébrités nationales.

Le public a, en outre, accueilli comme il se doit le président du Jury de la compétition officielle de cette nouvelle édition, le grand réalisateur italien Paolo Sorrentino, ainsi que les membres du Jury, à savoir l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l’acteur français Tahar Rahim.

H.M.