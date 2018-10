Santé: une grève paralyse les cliniques privées au Maroc

Le syndicat du secteur privé de la santé entre en grève ce jeudi 18 octobre paralysant ainsi les cliniques et cabinets médicaux privés et ce, dans toutes les villes du royaume, rapporte le quotidien Al Massae.

