Santé: le RAMED fait son entrée dans le privé

L’Association nationale des cliniques privées du Maroc s’est longuement réunie, ces deux derniers jours, avec le secrétaire général du ministère de la Santé. Plusieurs dossiers restés en suspens concernant la santé des citoyens ont été débattus, a déclaré le président de ladite association.

Redouane Semlali a aussi ajouté que le ministère de tutelle aspire à développer et à renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé. Ceci, en mettant les moyens technologiques et les appareils sophistiqués dont disposent les cliniques privées au service des patients bénéficiant du Régime d’assistance médicale (RAMED).

Cette initiative vient pallier le sous-effectif des ressources humaines dans les hôpitaux publics. Elle participera également à remédier à l’état défectueux des infrastructures d’accueil débordées, à cause de multiples et répétitives pannes affectant des équipements, dont les scanners, et à faire en sorte que les rendez-vous des consultations soient beaucoup moins longs.

La réunion de l’Association nationale des cliniques privées du Maroc, qui a eu lieu au ministère de la Santé, visait aussi à élargir le partenariat public-privé à d’autres services médicaux. Ainsi, explique Redouane Semlali, il serait souhaitable que ce ne soient pas seulement les patients bénéficiaires du RAMED, dont l’état de santé nécessite des séances de dialyse, qui soient concernés.

L.A.

