Santé: passation de pouvoirs entre Khalid Ait Taleb et Nabila Rmili

La cérémonie de passation de pouvoirs entre Khalid Ait Taleb et Nabila Rmili, que le roi Mohammed VI a nommée ministre de la Santé et de la Protection sociale, a eu lieu vendredi à Rabat.

S’exprimant à cette occasion, Rmili s’est dite fière de la confiance Royale placée en sa personne, soulignant sa détermination à travailler avec résolution et volonté pour répondre aux attentes des citoyens dans le domaine de la santé, un « secteur social par excellence ».

« Nous nous mobiliserons, avec dévouement, sincérité et volonté, avec tous les professionnels de la Santé, qu’ils soient du secteur public ou privé, pour travailler main dans la main dans le but de répondre aux aspirations des citoyens », a-t-elle assuré. Elle a, en outre, souligné l’existence de nombreux défis et projets, dont le nouveau modèle de développement qu’il faudra mettre en œuvre, et le programme de protection sociale, affirmant qu’il y a « des priorités qui relèvent des attentes des citoyens alors que d’autres touchent de près les professionnels de la santé qui devront travailler dans de bonnes conditions professionnelles ».

Rmili a également indiqué qu’elle poursuivra le travail sur des projets en cours de réalisation tout en s’attelant à développer de nouveaux programmes, notant qu’il s’agira d’une nouvelle ère « marquée par le travail soutenu dans l’intérêt du citoyen ». La ministre n’a pas manqué de saluer le travail accompli « avec sagesse et mérite » par son prédécesseur lors d’une période difficile marquée par la pandémie de Covid-19.

De son côté, Ait Taleb a fait savoir que le Maroc a pu faire face à la pandémie avec le moins de dégâts possibles grâce aux Hautes Orientations Royales, que ce soit au niveau des mesures préventives ou de l’opération de vaccination qui marque, a-t-il dit, une épopée. Ces résultats qui ne sont pas le fruit du hasard ont permis au Maroc d’être aux premières loges de la lutte contre cette pandémie, a fait valoir Ait Taleb, qui a loué la contribution de Rmili au sein du ministère de la Santé, notamment dans l’opération de lutte contre la pandémie et lui a exprimé ses vœux de succès dans sa nouvelle mission.

S.L. (avec MAP)