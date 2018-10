Santé: le nombre de Marocains souffrant de troubles mentaux

Doukkali a également ajouté que le ministère compte créer des services de psychiatrie dans tous les établissements médicaux publics, soulignant que ces centres ne seront plus mis à l’écart dans des régions isolées. Et de promettre que les employés du secteur auront droit à des formations pour accompagner ces nouveautés.

Dans une réponse lundi 15 octobre au groupe PJDiste à la chambre des représentants, le ministre de la Santé Anas Doukkali a assuré que 26,5% des Marocains de plus de 15 ans souffrent de dépression, 9% d’angoisse, et 5,6% de troubles mentaux dont la schizophrénie. Au total, près de 40% de Marocains ont des troubles mentaux.