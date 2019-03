Santé: les cliniques privées haussent le ton

Les cliniques privées ont décidé de décréter une grève nationale, le 4 avril prochain. Les raisons évoquées de ce débrayage sont les problèmes rencontrés avec les patients concernant les frais d’hospitalisation et de soins, rapporte le quotidien Al Massae.

Une autre raison, toujours pécuniaire aussi, explique cette décision. Il s’agit, se plaignent les cliniques privées, de la baisse de la facturation de la prise en charge par la Caisse nationale de la sécurité sociale et par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, au profit de leurs adhérents.

Selon le journal, des associations et organismes représentant le secteur privé, demandent au ministère de la Santé de trouver une solution aux problématiques (sonnantes et trébuchantes!) dont se plaignent les cliniques privées. Et ce, en concertation avec la CNSS et la CNOPS afin de trouver des formules ne lésant ni les patients, ni les établissements hospitaliers concernés.

A rappeler que Marrakech a abrité, du 20 au 26 mars courant, la 52ème session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique (CoM) de la Commission pour l’Afrique(CEA). A l’occasion de cet important conclave continental, dont le thème était “Politique budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère numérique: une stratégie pour l’Afrique”, le ministre de la Santé a abordé plusieurs questions dans son intervention.

Parmi celles-ci, Anass Doukkali a également rappelé que 50% des frais d’hospitalisation et de soins sont à la charge du patient lui-même ou des membres de sa famille. A méditer à quelques jours de la grève des cliniques privées, le 4 avril prochain!

Larbi Alaoui