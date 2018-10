Santé: le Maroc et le Soudan du Sud renforcent leur partenariat

Le ministre de la Santé, Anass Doukkali, a reçu vendredi, Nhial Deng Nhial, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Soudan du Sud. Objectif: discuter les possibilités de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé.

Anass Doukkali a saisi l’occasion pour souligner la priorité qu’accorde le Maroc et le ministère de la Santé en particulier, au développement de la coopération avec la république sud-soudanaise, tout en présentant les acquis et les différentes avancées réalisées dans le domaine de la santé au Maroc ainsi que les défis et les contraintes du système marocain de la Santé, rapporte un communiqué du département de la Santé parvenu à Le Site Info.

Nhial Deng Nhial a pour sa part félicité l’excellence des relations entre les deux pays, en précisant que la Santé constitue l’une des priorités gouvernementales du Soudan du Sud, poursuit le communiqué.

“Afin de renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, Anass Doukkali a exprimé la disponibilité du Maroc pour accompagner la République du Soudan du Sud dans son processus de réforme sanitaire. Ceci pourra être concrétisé à travers le partage des expériences et des bonnes pratiques dans différents domaines, notamment en matière de renforcement des capacités, de Couverture Médicale de Base, la Politique des Médicaments ainsi que la Santé Maternelle et Infantile et le programme d’immunisation”, peut-on lire dans le communiqué.

S.L.