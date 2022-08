Santé : Ait Taleb rencontre son homologue espagnole Carolina Darias

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb s’est entretenu, mardi à Madrid, avec son homologue espagnole, Carolina Darias, portant sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

Lors de cette rencontre, tenue en présence d’une importante délégation et de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, les deux ministres ont salué l’importance stratégique des relations entre les deux Royaumes qui découle des liens d’amitié et de fraternité entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SM le Roi Felipe VI.

Les deux responsables ont également fait part de leur disposition à renforcer la coopération entre les différents services de leurs départements, dans le sens de la dynamique nouvelle et sans précédent des relations entre le Maroc et l’Espagne.

Cette coopération prendra la forme de partenariats relatifs à la politique médicamenteuse, qui a désormais trait à la souveraineté sanitaire, ainsi que dans les domaines de la couverture sociale et de la gestion des catastrophes, outre l’amélioration des services sanitaires à travers la formation initiale et continue, l’échange d’expériences, la recherche scientifique et l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine médical.

À cette occasion, M. Ait Taleb a relevé qu’en application des Hautes Orientations Royales, le Maroc veille à développer ses relations avec l’Espagne dans les différents domaines du secteur sanitaire. De son côté, Mme Darias a évoqué la fraternité de longue date entre les deux pays, tout en saluant la gestion remarquable de la pandémie du Covid-19 par le Maroc.

Les deux ministres ont décidé de tenir de futures rencontres dans le but de raffermir la coopération, notamment à travers une visite prochaine de Mme Darias à Rabat, tout en mettant en œuvre les différents cadres de coopération entre les deux Royaumes dans le secteur de la santé.