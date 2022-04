Sans pass vaccinal, Nabila Mounib toujours interdite d’accès au Parlement (VIDEO)

Le Bureau de la Chambre des représentants brandit toujours le carton d’interdiction d’accès au Parlement devant la députée Nabila Mounib pour non possession du pass vaccinal, exigé sous l’Hémicycle. Ainsi, la secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU) s’est vu encore une fois interdite d’entrée, à l’occasion de l’ouverture, ce vendredi, de la session d’avril de l’année parlementaire en cours.

De ce fait, Nabila Mounib n’aura assisté qu’à une seule session avant l’imposition du pass vaccinal, alors qu’elle n’a eu de cesse, lors de ses sorties médiatiques, de déclarer que cette décision ne s’appuie sur aucune loi, tout en ajoutant que c’est une enfreinte à la Constitution du Royaume. Elle avait également clamé, à plusieurs reprises, son droit d’exercer ses fonctions de députée au sein du Parlement, sans contrainte aucune.

Les camarades de la SG du PSU, ainsi que des sympathisants, ont manifesté, ce matin, devant le Parlement pour défendre ce qu’ils considèrent le droit de leur camarade d’avoir accès sous l’Hémicycle, sa présence aux séances et l’exercice de ses prérogatives. Tous étaient unanimes à souligner que l’interdiction d’accès n’a plus aucune raison d’être, vu l’importante amélioration de la situation épidémiologique au Maroc, ainsi que l’autorisation, par les autorités, des rassemblements, des célébrations des fêtes et de la réouverture des stades, entre autres mesures d’allègement de l’état d’urgence.

Quant à Nabila Mounib, elle a déclaré qu’elle est restée à attendre devant les portes du Parlement, du début de séance jusqu’à sa fin, sans qu’aucun responsable n’ait daigné venir discuter avec elle les soubassements de son interdiction d’accès. Elle a poursuivi que des instructions ont été données pour l’empêcher d’entrer sous l’Hémicycle, ce qu’elle considère comme une transgression de la Constitution du Royaume et du règlement intérieur du Parlement. Elle a encore précisé qu’il est illogique de lui interdire l’accès à cause du pass vaccinal, sachant que tous les administrations publiques ont renoncé à cette mesure.

