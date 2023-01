Sanaa Akroud revient sur sa participation au film polémique « Ehky ya Shahrazad »

L’actrice, réalisatrice et cinéaste marocaine, Sanaa Akroud, ne remet pas du tout en cause sa participation au film égyptien de Yousry Nasrallah, « Ehky ya Sharazad » (Raconte, Shéhérazade!).

Lors de son passage dan l’émission ‘Rachid Show », de la chaîne nationale 2M, Sanaa Akroud a assuré ne pas avoir regretté d’avoir participé au film précipité car, selon elle, elle était convaincue aussi bien par l’histoire du long métrage que par le metteur en scène et le scénariste.

« Non, je ne regrette pas! Cependant, cela ne signifie pas que j’étais d’accord avec la manière dont a été tournée la scène (ndlr, avec Mahmoud Hemida). J’ai la conviction que la mise en scène et l’art sont des moyens, mais si l’on me proposait le même genre de scènes, je refuserais net », a concédé Akroud.

Rappelons que la comédienne avait été l’objet de vives critiques de la part du public marocain, avec sa participation au film « Ehky ya Sharazad ». Elle y campait le rôle d’une Egyptienne, chirurgienne dentiste, qui tombe amoureuse, se marie, mais est confrontée à de nombreux problèmes.

Le scénario de ce film égyptien est de Wahid Hamed et la mise en scène de Yousry Nasrallah. « Ehky ya Shahrazad » est interprété, entre autres comédiens par l’actrice égyptienne Mona Zaki, Mahmoud Hemida, ainsi que par Hassan El Raddad et la Marocaine Sanaa Akroud.

L.A.