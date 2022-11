Sanaa Akroud réagit aux propos misogynes d’El Kharraz (VIDEO)

Sanaa Akroud, actrice, réalisatrice et cinéaste marocaine, s’en est violemment pris au youtubeur Abdelkader El Kharraz, lui reprochant les propos offensants, humiliants et misogynes concernant la gent féminine, qu’il a tenus dans une vidéo sur sa chaîne Youtube.

Et c’est via une story sur son compte officiel Instagram que l’artiste a préféré répondre à El Kharraz en republiant l’extrait de l’enregistrement qui a suscité sa colère.

Dans cet extrait, le youtubeur a déclaré: « Imaginez qu’il y ait maintenant une ‘joutia’ (ndlr, marché de brocantes et de vente aux enchères) où on vend des femmes. Cette ‘joutia’ aurait plus de succès que les ‘joutias’ de vente de motos ou d’automobiles! ».

Et de poursuivre avec d’autres propos sentant la misogynie et le sexisme à cent mille lieues à la ronde: « Vous savez, une grande ‘joutia’! Et quand une femme passe devant vous, ce serait ‘salut, c’est combien cette femme, mon frère? Arrêtez-vous, madame, arrêtez-vous! »(sic).

En réponse à cette vidéo aux propos des plus offensants et des plus humiliantes, se voulant « humoristiques » par leur auteur, sûrement trop imbu par sa soudaine célébrité « youtubienne », qu’il a appelée par « modestie », dans une interview « Ma mini-célébrité », Sanaa Akroud a écrit, en réponse à El Kharraz: « La hawla wa la Quuwwata illa Billah (ndlr, « Il n’y a de force et de puissance qu’en Allah). Imaginez qu’y ait une ‘joutia’ de vente de mâles! Ce serait dix pour un seul rial ! Et les soldes dureraient toute l’année! ».

Larbi Alaoui