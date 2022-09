Sanaa Akroud nouvelle égérie du ministère de la Justice (VIDEO)

Dans le cadre de la digitalisation des services administratifs, le ministère de la Justice a fait appel à l’actrice Sanaa Akroud pour présenter les nouvelles fonctionnalités mises en place récemment.

L’actrice a partagé un post via son compte Instagram, dans lequel elle a exprimé sa fierté de prendre part à ce chantier. « Je suis honorée d’être le visage de ce chantier ministériel. Je tiens à remercier le ministère de la Justice et le ministre de Tutelle Abdellatif Ouahbi. Je tiens également à exprimer ma gratitude de m’offrir la possibilité de piloter la communication sur ce projet, sur l’ensemble de ses étapes. J’espère être à la hauteur des attentes du ministère et des citoyens », a indiqué Akroud.

Pour rappel, le ministère de la Justice a lancé quatre nouveaux services numériques cette semaine. Ces prestations concernent le casier judiciaire électronique, le portail référentiel électronique du personnel judiciaire, le service du paiement électronique des amendes pour les infractions liées au Code de la route, détectées par le radar fixe ainsi qu’un centre d’appels visant à assurer une communication efficace entre les citoyens et tous les acteurs du système judiciaire.

A.O.