Sanaa Akroud décide de faire don de son corps à la science (PHOTO)

Sanaa Akrouk, actrice, réalisatrice et cinéaste marocaine, a annoncé sa décision de faire don de son corps à la science (ndlr, le don du corps consiste à céder son corps à des fins d’enseignement et de recherche. Et le consentement est exprimé de son vivant par écrit).

En cela, l’artiste marocaine a emboîté le pas à l’actrice égyptienne Ilham Chahine et a publié un post, via son compte officiel du réseau social Instagram, où elle a dévoilé l’enregistrement du document manuscrit du don précité, après son décès. Cette décision de Sanaa Akroud a été perçue par ses fans et followers, comme par ses collègues artistes, avec admiration et respect.

Comme commentaire de sa publication, l’artiste marocaine a écrit: « Moi, Sanaa Akroud, je viens de signer un document de don de mon corps après mon décès afin qu’il serve à des personnes ayant besoin d’organes humains. Le don du corps à la science n’est ni une lubie, ni une mode, mais une nécessité vitale qui a besoin de mobilisation de tous les efforts et toutes les démarches, visant la sensibilisation à son sujet ». Et de poursuivre que le don du corps à la science est un acte faisant partie des actions de citoyenneté participative et un appel à la vie et « au secours des âmes ».

De même, a souligné Sanaa Akroud: « Le don du corps à la science est une action qu’encourage la religion musulmane et que régit la loi marocaine avec exactitude et efficacité, par l’intermédiaire d’un arsenal juridique minutieux et avancé, organisant l’opération de bout en bout. Comme un organisme sanitaire moderne, expérimenté en le domaine, est en charge de cette opération ».

Sanaa Akroud n’a pas manqué également de lancer un appel à ses fans et followers de partager cette opportunité « qui nous est offerte de faire le don d’un organe sain dans le but de sauver la vie d’une personne malade ». Tout en faisant référence au Verset du Saint Coran (ndlr, Verset 32 de la Sourate Al Maïda): « Fa mane ahyaha, faka annama ahya anassa jami3ane » (Quiconque sauve une vie a sauvé l’humanité entière). Partageons le don de la vie! », a conclu Sanaa Akroud.

Larbi Alaoui