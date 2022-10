Sana Akroud prend la défense d’ElGrande Toto (PHOTO)

Sana Akroud n’a pas hésité à voler au secours de Taha Fahssi, plus connu par son nom de scène ElGrande Toto. L’actrice marocaine a indiqué que l’erreur est humaine et qu’il ne faudrait pas laisser les choses prendre une tournure importante vis-à-vis du rappeur.

ʺC’est en faisant des erreurs que l’on apprend dans la vieʺ. C’est avec ces paroles que l’actrice a commencé sa publication sur Instagram. « Toto est encore jeune. On devrait chercher à l’accompagner dans sa carrière, au lieu de le mettre à terre. Il a commis une erreur dont il s’est excusé. Il serait plus judicieux de le guider sur le droit chemin et lui permettre de s’exprimer, car il reste l’une des voix influentes de la nouvelle génération », a-t-elle indiqué.

Et d’ajouter: ʺÊtre influent est un vrai fardeau de nos jours. On doit prendre le temps de s’asseoir avec Toto pour discuter ouvertement de certaines choses, notamment pour ce qui est de reconnaître ses erreurs. On devrait chercher à donner l’exemple pour nos jeunes, non pas leur faire peur de l’échec ou de s’exprimerʺ.

Pour rappel, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Casablanca a décidé de poursuivre Taha Fahssi, alias ElGrande Toto, en état de liberté provisoire. L’artiste doit également s’acquitter d’une amende de 20.000 dirhams.

Des artistes qui ont déposé plainte contre le rappeur marocain ont décidé de retirer leurs plaintes, mercredi matin, avant que l’artiste ne se présente devant le parquet général compétent.

Il s’agit du maestro Abdewahab Doukkali, du compositeur et chanteur, Abdelati Amanna, de l’artiste compositeur et chef d’orchestre, Moulay Ahmed Alaoui et du compositeur Abdellah Issami. Tous les quatre ont pris cette décision de retrait de leurs précédentes plaintes contre ElGrande Toto qu’ils avaient accusé de diffamation et d’injures proférées, via les réseaux sociaux.

En revanche, le célèbre journaliste marocain, installé en Belgique et dont il possède aussi la nationalité, Mohamed Tijjini, n’a pas franchi le même pas concernant sa plainte contre le rappeur.

