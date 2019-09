Sana Akroud annonce son divorce sur Instagram

L’actrice marocaine Sana Akroud vient d’annoncer qu’elle s’était séparée, après dix ans de mariage, de son époux l’acteur Mohammed Marouazi. Une annonce qui a pris de court les internautes.

“Il y a quelques mois, Mohammed Marouazi et moi avions choisi de mettre fin à notre mariage, qui a duré dix ans. Une union non seulement basée sur le lien de mariage, mais surtout sur une solide amitié et une relation fondée sur le respect, l’affection et l’amour”, a-t-elle écrit sur Instagram.

Et d’ajouter: “Nous resterons partenaires pour toujours (…) Je ne pouvais pas trouver un meilleur père que lui pour nos enfants, Zina et El Mehdi (…)”.

Cette décision est intervenue “après une longue et profonde réflexion. Nous allons continuer de nous soutenir l’un l’autre (…) La famille reste pour toujours”, a-t-elle conclu.

S.L.