Samsung présente sa dernière génération de smartphones, le Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce aujourd’hui la dernière génération de smartphones pliables révolutionnaires : Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Ces deux appareils présentent des facteurs de forme personnalisables, des expériences individualisées et des performances améliorées. La série Galaxy Z, qui en est aujourd’hui à sa quatrième génération, continue de dépasser les normes pour offrir de nouvelles formes d’interaction qui enrichissent le quotidien.

« Les Samsung Galaxy pliables sont conçus autour de notre philosophie fondée sur l’ouverture, qui permet de créer de nouvelles possibilités grâce à une personnalisation complète, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Créés en collaboration avec nos partenaires internationaux, les nouveaux modèles pliables offrent des expériences mobiles inégalées qui répondent aux exigences de nos utilisateurs les plus dynamiques « , a déclaré le Dr TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics.

« Grâce à notre attention constante et à notre leadership dans le secteur, les appareils pliables suscitent toujours plus d’enthousiasme. Nous avons réussi à faire passer cette catégorie d’un projet radical à une gamme d’appareils généraliste appréciée par des millions de personnes dans le monde. »

En témoignage de l’engagement de Samsung envers un savoir-faire supérieur, chaque élément des deux facteurs de forme a été minutieusement analysé afin d’offrir une expérience véritablement optimisée et de garantir que chaque consommateur dispose d’un appareil conforme à ses attentes.

Le Galaxy Z Flip4 s’appuie sur le succès du facteur de forme emblématique de Samsung, auquel sont ajoutées des fonctionnalités clés, notamment un appareil photo évolué, une batterie plus grande et une personnalisation plus élaborée, tout en conservant son design ultra-compact. Le Galaxy Z Fold4 élargit les possibilités des utilisateurs en leur offrant l’expérience la plus riche en matière de smartphones, avec un design adaptable, des écrans immersifs et des fonctions multitâches dignes d’un PC, en plus d’une technologie de caméra avancée et de puissants processeurs mobiles.

Galaxy Z Flip4, le meilleur outil pour s’exprimer

Le Galaxy Z Flip4 perfectionne les fonctions préférées de nos utilisateurs, ce qui en fait l’outil idéal pour s’exprimer. Sa conception compacte à clapet offre des expériences uniques qui ne sont disponibles sur aucun autre smartphone.

Filmez des vidéos en mode mains-libres ou prenez des selfies de groupe sous différents angles en pliant partiellement Z Flip4 pour activer FlexCam. Celles-ci peuvent également être profitables sur les applications préférées des utilisateurs. Grâce au partenariat de Samsung avec Meta, FlexCam est optimisé pour les principales plateformes de réseaux sociaux, notamment Instagram, WhatsApp et Facebook. Soyez plus actif que jamais avec le Z Flip4 en prenant des selfies de haute qualité directement depuis l’écran de couverture en profitant de l’appareil photo principal avec le Quick Shot amélioré.

Démarrez une vidéo de haute qualité en mode Quick Shot, puis passez en toute simplicité en mode Flex pour poursuivre l’enregistrement en mains-libres sans arrêter la prise de vue – idéal pour les créateurs de contenu et les vlogueurs. Les utilisateurs peuvent désormais prendre des selfies en mode Portrait et voir l’aperçu dans le rapport réel de la photo lorsqu’ils utilisent Quick Shot. Avec un appareil photo amélioré équipé d’un capteur 65 % plus lumineux alimenté par la plateforme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1, les photos et les vidéos sont plus nettes et plus stables, de jour comme de nuit.

Le Z Flip4 est conçu pour une utilisation mains-libres : vous pouvez en faire plus sans jamais ouvrir votre téléphone. Passez des appels, répondez à des SMS, ouvrez votre voiture et contrôlez même le widget SmartThings Scene, le tout depuis l’écran de couverture.

Le Galaxy Z Flip4 peut capturer, visionner et se connecter plus longtemps entre les charges grâce à la batterie étendue de 3 700 mAh. Avec le chargement très rapide, désormais pris en charge par le Z Flip4, la charge peut atteindre 50 % en 30 minutes environ, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés lorsqu’ils sont à court d’énergie.

Avec sa charnière plus fine, ses bords redressés, son verre arrière contrastant et ses cadres métalliques brillants, le design est le plus raffiné que nous ayons jamais conçu. Les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser le Z Flip4 à l’intérieur et à l’extérieur, avec des thèmes Galaxy sur l’écran de couverture et l’écran principal pour complémenter leur style avec des polices, des icônes et des dessins personnalisés.

De plus, les utilisateurs peuvent créer leur propre écran de couverture avec de nouveaux designs d’horloge et des arrière-plans dans différents formats tels que des images, des GIF et même des vidéos.

Galaxy Z Fold4, un appareil multi-tâches aux performances exceptionnelles

Le Galaxy Z Fold4 est le résultat de l’innovation durable de Samsung Galaxy en matière de smartphones et notre modèle le plus puissant à ce jour. Le Z Fold4 combine l’expertise collective de Samsung en matière de technologie mobile pour concevoir un appareil aux fonctionnalités renforcées, qu’il soit ouvert, fermé ou en mode Flex. En outre, c’est le premier appareil à être livré avec Android 12L, une version spéciale d’Android créée par Google pour les grands écrans, y compris les appareils pliables.

Le fonctionnement multitâche sur Z Fold4 est plus facile que jamais, ce qui permet aux utilisateurs de mieux travailler pendant leurs déplacements. La nouvelle barre des tâches offre une disposition similaire à celle de votre PC, permettant d’accéder à vos applications favorites et récentes. Ce mode est également plus intuitif, grâce aux nouvelles fonctionnalités de glissement. Passez instantanément des applications en plein écran à des fenêtres pop-up ou divisez votre écran en deux pour multiplier les possibilités d’utilisation du multitâche.

Les partenariats de Samsung avec Google et Microsoft font passer le mode au niveau supérieur. Les applications Google, dont Chrome et Gmail, prennent désormais en charge le glisser-déposer, ce qui permet aux utilisateurs de copier et coller rapidement des liens, des photos et autres d’une application à l’autre. Grâce à Google Meet, les utilisateurs peuvent désormais se connecter avec davantage de personnes tout en profitant d’activités virtuelles en commun, comme regarder des vidéos sur YouTube ou jouer à des jeux ensemble lors d’un appel vidéo.

La suite Office complète de Microsoft et Outlook bénéficient de l’écran pliable, fournissant plus d’informations sur l’écran et des moyens plus rapides pour interagir avec le contenu. L’expérience multitâche est complétée par la fonctionnalité S Pen, qui permet de dessiner et de prendre des notes en déplacement avec un rangement simplifié dans l’étui Standing Cover with Pen.

Le Galaxy Z Fold4 prend des photos et des vidéos époustouflantes grâce à un objectif large amélioré de 50 MP et un Space Zoom 30x. Une variété de modes caméra, y compris la carte Zoom plus grande activée sur le mode de vue de capture, la double prévisualisation et le Selfie de la caméra arrière sont conçus sur mesure pour optimiser le facteur de forme unique pour une plus grande flexibilité de capture. Et grâce à la plus grande taille des pixels, à un capteur 23 % plus lumineux et à une puissance de traitement améliorée, les utilisateurs peuvent capturer des images claires même de nuit.

Le contenu est encore plus immersif et distinctif sur l’écran principal de 7,6 pouces grâce à un écran plus lumineux, une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et une caméra sous écran (UDC) moins visible, dotée d’une nouvelle disposition des sous-pixels de type dispersion. Les applications de médias sociaux les plus populaires, comme Facebook, sont optimisées pour l’expérience grand écran afin de rendre le contenu plus agréable. Vous pouvez aussi ouvrir vos applications préférées de services de divertissement en continu, comme Netflix, et les regarder les mains-libres grâce au mode Flex. Pour les applications non

optimisées, les utilisateurs peuvent même contrôler l’appareil sans interrompre le contenu grâce au nouveau pavé tactile du mode Flex, qui offre une grande précision lors de la mise en pause, du retour en arrière, de la lecture de vidéos ou du zoom avant et arrière du contenu lorsque l’appareil est en mode Flex.

Les jeux sont également plus rapides grâce à la puissante plate-forme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1 et à la 5G hyper rapide. Avec une charnière plus fine, un poids plus léger et des bords encore plus étroits, l’écran plus large permet des interactions plus faciles à une main tout en utilisant l’écran de couverture.

Samsung poursuit sa quête d’innovation pour offrir aux consommateurs le niveau de durabilité qu’ils attendent, à l’intérieur comme à l’extérieur. Grâce aux cadres et au couvercle de la charnière en aluminium armé, ainsi qu’au verre exclusif Corning® Gorilla® Victus®+ sur l’écran de couverture et la vitre arrière, les Z Flip4 et Z Fold4 sont nos appareils pliables les plus résistants. La durabilité du panneau de l’écran principal est également améliorée grâce à la structure optimisée des couches, ce qui permet de réduire les dommages causés par les chocs externes. En outre, les Z Flip4 et Z Fold4 sont dotés d’une résistance à l’eau IPX8, de sorte que les utilisateurs peuvent s’inquiéter moins s’ils sont surpris par la pluie.