Samira Sitail tire à boulets rouges sur Bassima Hakkaoui (PHOTO)

Samira Sitail n’a pas mâché ses mots pour descendre Bassima Hakkaoui. Sur son compte Twitter, la directrice générale de l’information de la chaîne 2M a publié un reportage sur le centre social de Tit Mellil et accusé la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social d’être indifférente aux maux des pensionnaires du centre.

«Tout le monde se renvoie la balle. Pourtant, il y a un ministère avec «Solidarité» écrit bien en évidence parmi les missions sensées être les siennes», a écrit Sitail.

Et d’ajouter : «Madame Hakkaoui, on meurt à Tit Mellil et vous ne faites rien. Que peut-il y avoir de plus important que cela ?».

Rappelons que la commission nationale des droits de l’Homme avait révélé que le nombre de décès au sein du centre a considérablement grimpé à 103. 85 morts ont été enregistrées en 2018 et 18 en 2019.

Plusieurs associations œuvrant dans les droits de l’Homme avaient beau tirer la sonnette d’alarme, ce n’était pas pour autant que ces cas de décès suspects se sont arrêtés. La Commission d’enquête, créée par le Conseil national des droits de l’Homme, révèle que le dernier pensionnaire ayant trouvé la mort est un homme de 53 ans. Son état de santé, qui s’était détérioré, avait été signalé, sans qu’aucune mesure n’ait été prise afin qu’il puisse bénéficier de soins auxquels il avait droit.

S.L.