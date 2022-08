Samira Said prépare un nouveau single (PHOTO)

La diva marocaine Samira Said fait languir son public, heureux de savoir qu’elle s’apprête à faire connaître son nouveau single, dans les prochains jours, mais impatient d’en savoir plus sur ce nouveau projet artistique.

C’est via les réseaux sociaux que Samira Said a choisi de faire la promotion de sa nouvelle chanson, dont les paroles et la composition sont de Aziz Chafai. C’est la deuxième collaboration de celui-ci avec la célèbre chanteuse et compositrice marocaine. Le mixage, le mastering et les arrangements, eux, sont l’oeuvre de Tarek Madkour, Quant à la chanson en question, elle est la septième de l’album intitulé « Inssane ali ».

Par ailleurs, Hani Chaker a révélé qu’une nouvelle chanson le réunira avec la diva marocaine, pour la première fois. Le chanteur égyptien s’est contenté d’annoncer l’info sans donner davantage de détails sur la chanson en duo avec Samira Said, ni son titre, ni les noms du parolier et du compositeur. Il a uniquement souhaité que cette chanson plaise aux fans et followers des deux célèbres artistes.

Cette annonce a été faite par Hani Chaker lors de son entretien accordé au programme télévisé « ETbelArabi », y révélant la surprise de la préparation d’un duo avec Samira Said et qui sera bientôt présenté au public.

Par ailleurs, l’artiste égyptien vit actuellement des moments intenses de satisfaction et de bonheur professionnels. En effet, un hommage lui a été rendu pendant le festival » Al Zamane Al Jamil ». Il s’est également produit, au cours de cette année, dans plusieurs concerts, aussi bien En Égypte qu’en Irak et en Arabie Saoudite.

L.A.