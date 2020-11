Samira Saïd en caftan pour la finale de «The Voice Senior» (PHOTOS)

Toujours aussi fan du caftan marocain, la diva Samira Saïd a tenu à se présenter comme membre du jury lors des demis-finales de « The Voice Senior» vêtue d’un caftan mauve serti de pierres.

Le caftan porté par la star marocaine par dessus un pantalon argenté est dessiné par la designer libanaise Amal Azhari qui concurrence de plus en plus ses consœurs marocaines et arabes toutes attirées par cet élégant vêtement traditionnel marocain, devenu mondial.

On se rappelle tous du caftan vert, cousu de fils en or et argent, portée majestueusement sur une combinaison assortie lors de la demi-finale de l’édition de 2019. Celui-ci était l’œuvre de Selma Benomar, designer marocaine résidant aux Emirats Arabes Unis.

Fidèle à elle-même, la star marocaine est toujours aussi férue de nouveauté, de modernisme et d’innovation aussi bien dans ses œuvres que dans ses apparitions en public.

S.Z.