Samira Saïd éblouit ses fans sur Instagram (VIDEO)

La diva marocaine Samira Saïd a encore une fois ébloui ses fans avec le nouveau look arboré sur la couverture de son nouvel album « Outt w far » (chat et souris), qui sortira jeudi sur sa chaîne YouTube.

Une nouvelle tête totalement relookée, cheveux bouclés courts, grosses boucles d’oreilles créoles aux oreilles et lunettes de soleil rouge-cerise assorties à son tee-shirt et à son rouge à lèvres, Samira Saïd n’en finit pas de fasciner.

La chanteuse, 62 ans, semble rajeunir de jour en jour et se montre chaque fois dans un look différent.

Friande des réseaux sociaux, la diva va animer un concert en direct vendredi sur l’application Tik-Tok qui aura la primeur de son nouvelle chanson « Outt w far ».

Samira Saïd avait participé peu avant le Ramadan, avec une pléiade d’autres artistes arabes comme Yosra, Tamer Hosny, Carole Smaha, Saber Rebai, Mohamed Mounir, Wael Jassar, Laila Alawi, Dorra Zarrouk, Lebleba, Majed Masri, et bien d’autres artistes, à l’opérette EnaA2wa ou You are Stronger (tu es plus fort). Il s’agissait d’un projet artistique qui vise à encourager les gens, dans le monde arabe, pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19.

